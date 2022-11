Em atualização

Podia ter sido mais um grande ano na Fórmula E, acabou com um amargo oitavo lugar condicionado pelo arranque ziguezagueante de temporada com resultados aquém no início: após ter sido campeão mundial em 2020, António Félix da Costa apostava numa época de retoma mas acabou por não passar da oitava posição no final, conseguindo um segundo lugar em Marraquexe e uma vitória em Nova Iorque 2. Ainda assim, 2022 não se resumia à Fórmula E para o português. E terminou mesmo da melhor maneira.

Na última de seis corridas, Félix da Costa, que fez equipa com o mexicano Roberto González e com o britânico William Stevens na Jota, terminou as 8 Horas do Bahrain na terceira posição, garantindo assim os pontos necessários para se sagrar campeão mundial de resistência pela primeira vez na carreira.