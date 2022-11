A Toyota é um construtor sólido e que tradicionalmente joga pelo seguro, deixando as inovações e os riscos inerentes a essa abordagem para os outros, os que desejam disputar o seu lugar como a marca que mais vende no mundo. Mas isso não a impede de arriscar quando acredita que tem razão. E foi isso que fez quando lançou o primeiro Prius em 1997. Não só a estética era arrojada, como sobretudo a mecânica era uma inovação, introduzindo o primeiro motor híbrido do mercado a ser produzido em grande volume.

A primeira geração do Prius esteve longe de ser um sucesso, não por as vendas serem diminutas, mas porque os custos de desenvolvimento foram elevados. A ponto de a Toyota perder dinheiro em cada carro que vendeu. Mas depois veio a segunda geração em 2003, que começou a transformar o Prius num sucesso, a que se seguiram a 3.ª geração em 2009 e a 4.ª em 2015, permitindo ao construtor japonês abrir mão dos motores diesel nos seus automóveis, trocando-os por mecânicas híbridas, que rapidamente se alastraram à totalidade da gama.

A nova geração do Prius será revelada no próximo Salão de Los Angeles, que abre portas à imprensa a 16 de Novembro, um certame importante para o construtor e para este modelo, em particular, pois o mercado norte-americano sempre revelou grande receptividade às mecânicas híbridas a gasolina. Basta lembrar que foi na Califórnia que o Prius começou a ser visto como uma opção para os condutores preocupados com a sustentabilidade das suas escolhas, conferindo à Toyota uma imagem de grande responsabilidade ambiental. E o sucesso dos híbridos foi tão grande que o construtor nipónico não só não sentiu a mínima dificuldade em cumprir os limites de emissões de CO 2 na Europa em 2020, como pôde atrasar (e muito) a aposta nos veículos eléctricos.

Não há muita informação sobre o Prius que será apresentado dentro de poucos dias. Mas, pelo teaser agora divulgado, tudo indica que a estética continuará a ser ousada, com uns laivos das soluções já mostradas nos modelos mais pequenos, uma vez que a assinatura luminosa faz lembrar a estreada pelo pequeno SUV Aygo X.

Resta esperar para saber como será o Prius que deverá chegar ao nosso mercado em 2023, se ficará por uma mecânica híbrida ou se irá mais longe, propondo soluções híbridas plug-in. Mas a prioridade do modelo não deverá ser alterada, continuando o Prius a ser um veículo com uma mecânica mais preocupada em fornecer menos consumos (e emissões) do que mais potência.