Donald Trump interpôs um processo judicial em mais uma tentativa de evitar ser chamado a depor ou entregar documentação à comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, na sequência das eleições que deram a vitória ao atual Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O ex-Presidente norte-americano terá dado seguimento à ação judicial esta sexta-feira, adianta a Reuters. Trump, recorde-se, foi intimado a comparecer diante da comissão congressional até à data limite de 14 de novembro, e a entregar quaisquer documentos relevantes em sua posse até dia 4 do mesmo mês (prazo que foi entretanto alargado).

“Há um precedente de longa data que mantém que o princípio da separação de poderes proíbe o Congresso de obrigar um Presidente a testemunhar”, sustentou o advogado de Trump, David A. Warrington, num comunicado citado pela Associated Press.

Enquadrando a questão numa “disputa entre o ramo executivo e legislativo”, Warrington afirma ainda que Trump sempre interagiu com o comité de boa fé, acusando aquele organismo de ter seguido “uma linha de ação política, não restando assim qualquer opção ao Presidente Trump que não seja a de envolver o terceiro ramo governativo — o judicial”.

O comité recusou prestar declarações sobre este processo, que surge a poucos dias do fim do prazo estabelecido para Trump cooperar com a investigação. No entanto, é possível que estes novos desenvolvimentos deitem por terra qualquer hipótese de o ex-Presidente norte-americano testemunhar, uma vez que se espera que a comissão de investigação deixe de existir no final da atual sessão legislativa, em janeiro.

As movimentações de Trump surgem também numa altura em que é expectável que o ex-Presidente anuncie uma nova candidatura às eleições presidenciais em 2024. Na última segunda-feira, Trump prometeu “um grande anúncio” em Mar-a-Lago para o dia 15 de novembro — precisamente um dia depois do fim da data-limite para depor.

O depoimento do antigo chefe de Estado no Congresso é considerado essencial para entender os contornos do ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. Trump, que nunca reconheceu a derrota nas eleições de 2020 e alimentou uma teoria da conspiração infundada de fraude eleitoral massiva que elegeu Joe Biden, é suspeito de estar no centro de uma estrutura que pretendia contrariar os resultados eleitorais e manter o republicano no poder.

Além de o intimar a prestar declarações, a carta enviada pela comissão obrigava ainda Trump a entregar uma série de documentos na posse do ex-Presidente, e que incluem comunicações pessoais entre Trump e membros do Congresso, bem como contactos com grupos extremistas.