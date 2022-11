Estamos mais perto, cada vez mais perto! A nossa Seleção Nacional de Hóquei em Patins está cada vez mais perto de revalidar o título de campeão mundial que conquistou em 2019. Agora, três anos depois, os homens de Renato Garrido querem ser novamente bicampeões, algo que não acontece desde 1993. Pela frente está a anfitriã Argentina, num jogo épico que pode acompanhar em direto aqui, na Rádio Observador.

A Emissão Especial começa às 23h10, depois do jornal das 23h, e vai ter relato de João Pedro Vieira e comentários de José Querido, antigo selecionador nacional feminino de hóquei em patins. A coordenação fica a cargo do jornalista André Maia.

Acompanhe em direto esta grande final, bem como o momento em que Portugal pode levantar o troféu de campeão do mundo. Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR