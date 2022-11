Mesmo cumprindo os 90 minutos em Birmingham frente ao Aston Villa sem aparentes problemas físicos, num jogo onde não marcou nem assistiu mas acabou por dar nas vistas por uma “pega” no quarto de hora inicial do segundo tempo com o central Tyrone Mings, Ronaldo falhou o regresso aos treinos. Com isso, ficou de fora do reencontro com o conjunto agora orientado por Unai Emery em Old Trafford para a Taça da Liga. Uma mera questão de gestão? Afinal, era mais do que isso. E, depois de estar ausente nas sessões seguintes, falhou mesmo a deslocação a Londres para os red devils defrontarem o Fulham.

“O Cristiano Ronaldo está doente e por isso não foi convocado para este encontro da Taça da Liga. Não sei se estará apto para domingo. É difícil prever como é que ele vai recuperar até lá mas não estou preocupado com isso neste momento. Ausência pelo Mundial? Nada disso, está doente e é por isso que não joga”, esclareceu Erik ten Hag na quinta-feira, antes do triunfo por 4-2 com um golo de Bruno Fernandes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.