A duas semanas do início do Mundial, na jornada que assinalava a interrupção de todas as competições nacionais para dar lugar ao compromisso internacional, a larga maioria dos selecionadores anunciou a lista final de jogadores que cada país vai levar para o Qatar. Dia após dias, dissiparam-se dúvidas: Reus volta a falhar um Campeonato do Mundo por lesão, Mané foi chamado apesar de se ter lesionado há pouco tempo e a Argentina ficou desprovida de Lo Celso também por problemas físicos. Pelo meio, Dybala foi convocado.

O avançado da Roma, que se lesionou no início de outubro e que de lá para cá tem desfalcado a equipa de José Mourinho, foi chamado por Lionel Scaloni e vai estar no Qatar apesar de não jogar há mais de um mês. A meio da semana, porém, a convocatória do argentino ainda não era certa: e o treinador português garantia que não sabia se a presença de Dybala no jogo deste domingo, contra o Torino, poderia ser decisiva.

