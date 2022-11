Quando, em setembro, anunciou uma “mobilização parcial” de mais de 300 mil homens para combater na Ucrânia, Vladimir Putin deu ao mesmo tempo o mote para uma fuga massiva de cidadãos russos que abandonaram o seu país numa tentativa de escapar ao conflito. Para muitos, as opções eram reduzidas: com o início da invasão, vários países ocidentais impuseram restrições de entrada a cidadãos oriundos da Rússia.

A maioria optou por países vizinhos onde um visto de entrada não era necessário, como a Turquia ou a Geórgia. Já no caso dos mais ricos, o “mercado” de escolhas era mais alargado. Neste grupo, uma opção particular revelou-se bastante popular: a ilha de Grenada.

De acordo com uma investigação do Business Insider, um passaporte de entrada nesta pequena ilha do mar das Caraíbas pode ser adquirido por cerca de 150 mil dólares (cerca de 144 mil euros), através de uma iniciativa de “cidadania por investimento” em vigor no país e que oferece uma via rápida para a obtenção de um passaporte. Principal atrativo: a possibilidade de obtenção de um visto dos Estados Unidos no final do processo.

