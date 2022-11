Já se sabia que Elon Musk desconfiava que parte dos utilizadores do Twitter, a rede social que comprou a 28 de outubro, não são reais. Aliás, as dúvidas sobre o número de contas de spam e bots entre os utilizadores até chegaram a ser um entrave tão grande ao ponto de ditar a suspensão do negócio. Agora, de acordo com a informação apurada pelo New York Times, Musk também terá lançado dúvidas sobre se todos os trabalhadores na folha salarial do Twitter eram reais.

Quando chegou ao Twitter, antes de avançar para os despedimentos de metade dos trabalhadores, o novo patrão terá pedido aos empregados da rede social para confirmarem se todos os trabalhadores “eram humanos reais” e se não havia “trabalhadores-fantasma”. Musk terá pedido uma auditoria a essa questão, até para perceber se todos os empregados poderiam receber ou não o bónus que estava marcado para 1 de novembro.

O NYT explica que, no dia a seguir a ter finalizado a compra, Musk esteve em reunião com executivos de recursos humanos do Twitter, deixando claro que queria reduzir o número de empregados de forma imediata.

Nessa ocasião, terá sido alertado para o cenário em que, se despedisse trabalhadores antes de 1 de novembro, quando estava marcado o prazo para o bónus de ações a atribuir aos empregados como benefício de retenção, poderia ter de pagar milhões por estar a infringir as regras. Ao perceber quanto é que poderia custar, Musk terá decidido adiar os despedimentos para depois do prazo.

Musk despediu cerca de 3.700 trabalhadores do Twitter, cerca de metade do total de há umas semanas. O homem mais rico do mundo justificou os despedimentos em massa com o facto de o Twitter estar “a perder quatro milhões de dólares por dia”.