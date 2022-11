A Polícia Judiciária (PJ) vai receber todos os inspetores da Carreira de Inspeção e Fiscalização (CIF) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). De acordo com a informação apurada pelo Diário de Notícias (DN), esta novidade surge no âmbito do processo de reestruturação que está em curso.

Assim, a PJ deverá receber cerca de 600 novos inspetores, de um total de perto de 900 nesta carreira, apurou o jornal. Os restantes efetivos “aproveitam para passar à disponibilidade”, se houver condições para tal.

Destes 600 efetivos, alguns poderão manter-se nas fronteiras aeroportuárias e marítimas, em apoio à PSP e GNR, sem perder o vínculo à PJ.

A solução já terá recebido luz verde por parte de António Costa, indica o DN. Ao jornal, fonte da PJ declarou que tem sido “este caminho no qual tem vindo a trabalhar em conjunto com o SEF com a Sra. Ministra da Justiça e com o Sr. Ministro José Luís Carneiro.”

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF-SEF) comentou o tema ao DN, considerando que é “a proposta certa”, diz Acácio Pereira, presidente deste sindicato.