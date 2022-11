À excepção do i3, os modelos da BMW alimentados exclusivamente por bateria não recorrem a plataformas específicas para veículos eléctricos, que permitem não só optimizar o espaço interior para o mesmo comprimento total, como ajudam a diminuir o peso e, com isso, aumentar a autonomia. Daí que seja com grande expectativa que se aguarda o início da construção de veículos sobre a plataforma Neue Klasse, que será a primeira destinada a apenas a modelos da bateria.

A BMW confirmou que não só a nova plataforma começará a ser utilizada em produção corrente a partir de 2025, sendo também versátil, o que implica aceitar alterações importantes à distância entre eixos. Daí que a BMW anuncie baterias com capacidades entre 75 kWh e 150 kWh. Paralelamente, é também conhecido que estes acumuladores estarão associados a um sistema eléctrico a 800 volts, o que permitirá lidar com correntes com o dobro da potência, reduzindo teoricamente o tempo de recarga para metade, sem aumentar o esforço sobre o acumulador, uma vez que a amperagem não é alterada.

Os primeiros veículos a serem concebidos e produzidos sobre a Neue Klasse serão o novo i3, essencialmente um Série 3 mas eléctrico, bem como o sucessor do actual iX3. A BMW admite que, em 2030, 50% dos carros produzidos com o seu emblema usarão a nova plataforma. Para o director técnico da marca germânica, Frank Weber, não só a Neue Klasse pretende ser um trunfo importante, a que muitos outros construtores já recorrem, como a BMW deposita grande confiança nas novas baterias que, entretanto, conta que os seus fornecedores produzam – cilíndricas, em vez das actuais prismáticas – e novos motores eléctricos mais eficientes, afirmou à Car Magazine.

A BMW vai trocar as actuais baterias prismáticas pelas novas cilíndricas em 2025 4 fotos

Anunciando que a nova plataforma será a base para modelos tão diferentes como a berlina compacta Série 1 e um SUV enorme como o X7, serão obviamente os veículos maiores e mais pesados a recorrer a baterias com 150 kWh de capacidade. A marca alemã espera que a nova Neue Klasse permita melhorar em 30% a habitabilidade para o mesmo comprimento, garanta um incremento de autonomia de 30% e assegure ainda uma rapidez na recarga 30% superior. De caminho, os alemães antecipam que as novas células da bateria vão ser 20% mais leves e 50% mais baratas.

Talvez a novidade mais emocionante para os fãs da BMW seja o facto de a próxima plataforma pretender acomodar potências totais entre 268 cv e 1341 cv, dependendo de usufruir de apenas um motor ou de quatro. Isto porque a versão mais desportiva do próximo Série 3 eléctrico, que será obviamente um “M”, monta um motor por roda, sem que Frank Weber tenha especificado se a referência era à potência instalada ou à potência disponível. Um pouco como acontece com o Maserati Gran Turismo Folgore, que também monta motores que somam 1200 cv, mas apenas permite ao condutor usufruir de 761 cv nesta fase.