É um jogo que conta tanto como os outros, é um jogo que vale muito mais do que os outros. A mensagem nem sempre passa, mas os treinadores têm uma especial preocupação em todos os encontros que surjam a anteceder uma paragem para seleções. Por norma, são menos de duas semanas; agora, com o Mundial, será mais do que um mês. E era por isso que, na sequência do regresso às vitórias na receção ao V. Guimarães em Alvalade, Rúben Amorim colocava tanto o enfoque na necessidade de novo triunfo na deslocação a Famalicão, por sinal um dos campos onde o técnico nunca ganhara (2-2 em 2020/21 no ano do título, 1-1 na última temporada) e que tinha marcado a despedida de Silas antes da sua chegada aos leões.

“Temos isso dentro das nossas cabeças. A paragem vai ser longa e é muito importante vencer este jogo. Já sentimos isso com o Boavista. Vínhamos de uma sequência boa e perdemos com o Boavista antes de uma paragem. É um jogo importante e difícil, como treinador ainda não vencemos. É uma equipa com vários talentos mas que demora sempre algum tempo a criar ligação com as mudanças de treinador, o que é normal. Mas os jogadores gostam destes jogos, que são sempre difíceis. Tivemos uma semana longa e Vamos fazer um excelente jogo de certeza”, destaca Amorim na antevisão da partida em Famalicão, tendo ainda espaço para abordar as coisas boas e más da paragem e o atual contexto da equipa no Campeonato.

