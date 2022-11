Informação e contra-informação, desmentidos e semi-confirmações, um vídeo no hotel e uma alegada ida a um hospital. As últimas horas do ministro russo dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov em Bali, cidade da Indonésia onde esta terça-feira começa uma cimeira do G-20, deram uma pequena novela informativa cujos contornos ainda não são inteiramente claros.

Tudo começou com uma notícia da agência norte-americana Associated Press, que ao início da manhã de esta segunda-feira, hora portuguesa (meio da tarde de Bali), avançava que Lavrov teria sido hospitalizado por um “problema de saúde”.

A informação teria sido avançada à agência por três fontes indonésias, mais exatamente, “três responsáveis médicos e do Governo” do país, que haviam falado sob condição de anonimato por alegadamente não estarem autorizados a comentar o caso. Duas dessas fontes terão mesmo detalhado que Lavrov teria tido um “problema cardíaco”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A esta notícia, seguiu-se um desmentido do próprio ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) russo. Chegou através da agência Reuters, que citou uma porta-voz desse ministério, Maria Zakharova. A responsável classificou os relatos como “notícias falsas”, detalhando mesmo: “Isto, obviamente, é o cúmulo da falsificação”.

A complementar o desmentido chegou, poucos minutos depois, um vídeo de Sergey Lavrov, sentado no exterior da sua suite de hotel a comentar a própria notícia. O vídeo foi publicado pelo jornalista Pjotr Sauer, do diário britânico The Guardian, e terá sido enviado pela porta-voz do MNE russo. No vídeo, Lavrov descrevia a notícia como “jogo político”.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) November 14, 2022

À publicação do vídeo seguiu-se uma nova informação, também avançada pela agência Reuters. De acordo com este meio, que citava relatos avançados pelo governador da cidade de Bali, Lavrov ter-se-á mesmo deslocado a um hospital — mas para fazer um “check-up”, regressando “imediatamente” e de “boa saúde” ao hotel em que se encontrava.

Esta terça-feira, começa oficialmente em Bali uma cimeira do G20, grupo de potências económicas (as maiores economias do mundo) que inclui Rússia, China, Estados Unidos da América, França, Japão, Alemanha, Itália e Reino Unido. Estes países vão fazer-se representar por alguns dos principais líderes mundiais, como o Presidente norte-americano Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping. A Rússia vai fazer-se representar por Lavrov — o Presidente do país, Vladimir Putin, não estará presente.