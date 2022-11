Dez dos 20 elementos da Comissão Política Distrital do Algarve do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) demitiram-se em bloco alegando “não estarem garantidas as condições mínimas” para continuarem naquele órgão eleito em outubro passado, foi anunciado esta segunda-feira.

“O trabalho interno tornou-se hostil e insustentável, não estando reunidas condições para continuarmos. Sentimos que neste momento há pessoas a servir-se do PAN para os seus objetivos pessoais“, disse à Lusa Alexandre Pereira, um dos demissionários.

De acordo com aquele militante algarvio do PAN, “ao longo do processo eleitoral foram constatadas incongruências, ilegalidades e irregularidades da Lista B, daí não fazer sentido trabalhar com pessoas que supostamente não foram eleitas com base na legalidade“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os elementos agora demissionários foram eleitos pela Lista A, encabeçada por Ana Poeta, deputada municipal em Loulé, que venceu por dois votos de diferença (23-21) a Lista B liderada por Saúl Rosa, líder da concelhia do PAN de Vila Real de Santo António, no escrutínio realizado em 15 de outubro.

A Comissão Política Distrital do Algarve do partido é composta por 20 elementos: com oito efetivos da Lista A e sete da Lista B, e cinco suplentes, dois da lista A e três da Lista B.

Alexandre Pereira alega que o processo eleitoral decorreu de “forma pouco clara e transparente, com irregularidades que entretanto foram comunicadas à direção nacional sem que esta tenha tomado alguma posição”.

“Reportamos tudo aos órgãos nacionais do partido, mas como nada foi feito, os eleitos da Lista A decidiram apresentar a demissão”, notou.

O responsável adiantou que, “embora a direção do PAN tenha comunicado a instauração de uma comissão de inquérito para apurar os factos e assacar responsabilidades, nada aconteceu até agora“.

Os demissionários alegam que entre as razões para a renúncia ao mandato estão, entre outras, a “utilização abusiva por parte de elementos da outra lista de informação privada dos filiados, uso indevido de canais oficiais de comunicação do partido e usurpação de funções de comissários”.

Entre os elementos demissionários da Comissão Política Distrital do Algarve do PAN estão os cinco autarcas eleitos nas legislativas de 2021 para as assembleias municipais e de freguesia dos municípios de Faro, Loulé, Portimão e Olhão.

Em comunicado, os elementos demissionários garantem que vão prosseguir “com brio e responsabilidade” o trabalho autárquico para o qual foram eleitos, “unidos na convicção de que o PAN é muito mais do que isto”.