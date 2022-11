A aproximação a passos largos do início do Campeonato do Mundo quase não permite que se pense noutra competição mas a verdade é que, esta segunda-feira, ficavam definidos os confrontos dos oitavos de final e das fases seguintes da Taça de Portugal. Assim, no sorteio que decorreu na Cidade do Futebol, o FC Porto ficou a saber que vai defrontar o Arouca na próxima ronda, enquanto que o Benfica cruza com o Varzim, que eliminou o Sporting na terceira eliminatória.

???? Oitavos de final da Taça de Portugal

⚽ FC Porto-Arouca#TaçadePortugal pic.twitter.com/ROruHciXRW — FC Porto (@FCPorto) November 14, 2022

Com sete equipas da Primeira Liga, quatro da Segunda Liga, três da Liga 3 e duas do Campeonato de Portugal ainda em prova, os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal serão os seguintes:

Académico de Viseu-Beira-Mar

Sp. Braga-V. Guimarães

Vilaverdense-BSAD

Nacional-Rabo de Peixe

Leixões-Famalicão

FC Porto-Arouca

V. Setúbal-Casa Pia

Varzim-Benfica

O sorteio desta segunda-feira definiu ainda os emparelhamentos das rondas seguintes e ditou os adversários de FC Porto e Benfica caso eliminem Arouca e Varzim nos oitavos de final. Assim, se seguirem para os quartos de final, os dragões encontram o vencedor do Académico de Viseu-Beira-Mar, enquanto que os encarnados cruzam desde logo com o vencedor do Sp. Braga-V. Guimarães. Mesmo se ambos vencerem também aí, FC Porto e Benfica ficaram em lados opostos do sorteio e também não se encontram na meia-final — o que significa que, a acontecer, só se defrontam mesmo na final do Jamor.

De recordar que as eliminatórias dos oitavos de final da Taça de Portugal estão agendadas para os dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2023, já depois do Mundial do Qatar. O FC Porto é o atual detentor do troféu, tendo derrotado o Tondela na final do Jamor do passado mês de maio.