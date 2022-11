O Infarmed anunciou, esta segunda-feira, a suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado nacional dos produtos cosméticos da marca Manubela, de Anabela Pereira, também conhecida como a “Cabeleireira dos Famosos”.

Após uma “fiscalização de mercado”, o Infarmed apurou que os produtos cosméticos não “cumpriam vários requisitos” de qualidade e segurança, nomeadamente os relacionados com o regulamento europeu n.º 1223/2009 de 30 novembro e com o “decreto-lei “nº189/2008 de 24 de setembro”.

“Apesar de Manubela Beauty Store Unipessoal ter informado que já iniciou a adoção de medidas necessárias para a correção das não conformidades verificadas, os produtos cosméticos da marca MANUBELA não devem ser colocados no mercado, comercializados ou utilizados”, informa ainda o Infarmed.

Assim sendo, o Infarmed determina que as lojas que disponham destes produtos “não os devam disponibilizar”. Além disso, os consumidores que “possuam estes produtos não os devem” aplicar.

No Instagram, Anabela Pereira confessou que foi “abordada por uma situação desconhecida” e “foi completamente apanhada de surpresa” pela decisão do Infarmed, mas lembrou uma “denúncia” em julho, relativamente a “sérum de louros perfeitos” que tinha um ingrediente que não estava de acordo com as normas do organismo.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde pediu a Anabela Pereira uma “série de papeis”, revelou, garantindo que os vai entregar. “Não me vão deitar abaixo, apenas me vão posicionar mais alto”, disse, acrescentando que os produtos são “excelentes”. “Neste mundo de cão, temos de aprender a viver com o bem e com o mal.”

“Sinto-me triste e injustiçada”, admitiu Anabela Pereira, que, no entanto, assegurou: “Não me querem no mercado, mas agora é que vou arrasar. Tinha muita coisa preparada, agora é a dobrar”.