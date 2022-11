O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, descreveu, esta segunda-feira, a luta dos ativistas pelo clima como “absolutamente justa”. O governante disse querer ter o “apoio” dos mais novos para continuar “a dar centralidade ao transporte ferroviário”.

À margem da 9.ª Conferência Internacional Transport Research Arena, Pedro Nuno Santos elogiou a “força” e a “energia” dos jovens e vê com “com bons olhos” a preocupação dos mais novos com o planeta e o espírito combativo, acrescentando que aceitará reunir-se com os ativistas, caso lhe seja solicitado.

Pedro Nuno Santos defendeu que “grande missão” de passar “do automóvel para o comboio” e “do automóvel para o transporte coletivo” é um “grande contributo” para lutar contra a “grande batalha” das alterações climáticas.

O ministro admitiu que Portugal está “ainda longe” de ter uma “boa rede de transportes coletivos” e que essa “é uma aposta muito grande” do Governo.

A posição de Pedro Nuno Santos surge no seguimento da ocupação de seis escolas e universidades de Lisboa, desde a semana passada, pelo movimento Greve Climática Estudantil Lisboa, num protesto que visa exigir o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar e que motivou a invasão da sede da Ordem dos Contabilistas Certificados, no sábado, onde Costa Silva se encontrava numa reunião.