À primeira deu empate e muita confusão, à segunda de novo empate e alguma confusão, à terceira foi de vez passando ao lado da confusão. O Municipal de Famalicão era um dos recintos onde Rúben Amorim nunca tinha ganho como treinador e o Sporting voltou aos triunfos fora no Campeonato 30 anos depois contra os famalicenses, conseguindo algo que tinha sido alcançado pela última vez com golos do central neerlandês Stan Valckx e o médio ofensivo Sergey Cherbakov. Na antecâmara de uma paragem de mais de um mês tendo jogos da Taça da Liga pelo meio, o técnico ainda sofreu num encontro que poderia ter ficado resolvido ainda no primeiro tempo mas cumpriu o desejo que terminar com uma vitória.

Com uma primeira parte a todo o gás e um segundo tempo que até ao golo sofrido teve ainda mais algumas oportunidades, o Sporting conseguiu bater o recorde de remates enquadrados com a baliza na Primeira Liga esta temporada (dez, como não acontecia desde abril com o Tondela) e alcançou algo que não tinha há dois meses, com dois triunfos consecutivos que colocar a equipa em quarto à frente do Casa Pia.

⌚️Apito final: FCF 1-2 SCP Há dois meses que o ????Sporting não vencia dois jogos consecutivos.

????Vitória SC [C] – Famalicão [F]

????Portimonense [C] – Tottenham [C] pic.twitter.com/OVbzP9CWMH — playmakerstats (@playmaker_PT) November 13, 2022

“Quer na primeira parte quer na segunda podia ser diferente e no fim um 2-0 é sempre perigoso porque bastou uma carambola para fazer o 2-1. Ficámos muito nervosos. Coloquei logo o Esgaio porque senti que a equipa precisava mais de defender o resultado do que de atacar porque tínhamos jogadores para atacar e criar situações. Foi esse o resumo do jogo, nós com domínio, a criar situações, podíamos ter feito mais golos, o 3-0 esteve sempre muito mais próximo do que o 2-1 mas a partir desse momento estivemos sempre atrás da bola e à procura que o jogo não se complicasse ainda mais e terminasse. Mais do que nervosismo, porque eles sabem o que estão a fazer e isso tira também algum nervosismo, é a falta de confiança para depois termos bola, jogar pelo meio, arriscarmos as nossas saídas como temos pela forma de jogar a partir do guarda-redes sabendo que o Famalicão podia saltar mais na pressão. Isso tem a ver com o momento da equipa”, começou por comentar o técnico na zona de entrevistas rápidas da SportTV após o encontro.

⌚️Apito final: FCF 1-2 SCP 30 anos depois, o ????Sporting vence em FC Famalicão, a contar para a ????????Liga Portuguesa:

2022/23: V 1-2, Trincão e Pote

1992/93: V 1-2, Valckx e Cherbakov pic.twitter.com/isgUWppfyz — playmakerstats (@playmaker_PT) November 13, 2022

“Estamos muito longe do lugar que queremos, tem de ser passo a passo, e o que temos de fazer é ir passo a passo, melhorar a cada semana, marcar mais golos, não sofrer e hoje voltámos a sofrer… Nós temos de melhorar, mais do que olhar para a tabela são as vitórias consecutivas que nos dão confiança e continuarmos a melhorar. Estamos bem em termos de exibições, depois falta o resto. E o resto é muito difícil, é preciso consistência, manter a qualidade em todos os momentos, a nossa identidade no início e no fim. Custa mais nesta fase mas não olhamos tanto para isso”, prosseguiu Rúben Amorim.

⌚️Apito final: FCF 1-2 SCP Há quatro épocas que o ????Sporting não vencia o FC Famalicão no Minho. ⏪Desde o regresso dos famalicences em 2019/20, os leões sofreram sempre nos 4 jogos em V. N. Famalicão. pic.twitter.com/Co0Zodw8dN — playmakerstats (@playmaker_PT) November 13, 2022

“Já tínhamos sentido isso nos outros anos, agora mais neste. perdemos jogadores importantes e aquilo que vamos aproveitar para fazer é melhor a equipa e preparar o futuro do Sporting. Temos de preparar estes jogadores, eles têm de melhorar, temos jogadores que vão às suas seleções Sub-20 e depois voltam e portanto o que vamos fazer é aproveitar cada minuto para preparar o futuro do Sporting porque ainda somos um clube que ainda precisa de sofrer alterações todas as épocas e voltar a construir. Há muito a fazer, todo o tempo é bem-vindo e queremos ganhar todos os jogos da Taça da Liga como sempre. O nosso foco é preparar o futuro do Sporting”, concluiu o treinador verde e branco na flash interview.

⌚️Apito final: FCF 1-2 SCP ????Sporting bateu o seu recorde de remates à baliza (10) nesta edição da Liga bwin 22/23. Os leões não faziam tantos remates à baliza (10), fora de casa no campeonato, desde a visita a Tondela no passado mês de abril pic.twitter.com/KNKYq8dytz — playmakerstats (@playmaker_PT) November 13, 2022

Mais tarde, na conferência de imprensa, Rúben Amorim abordou também as declarações explosivas de Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan. “Ele é jogador do Manchester United. Tem o seu historial, todos no Sporting gostam dele e e portanto não há muito a dizer sobre isso. Ele é que vai decidir o futuro dele. Em função do seu historial, é ele que decide. Não vou estar a dizer por mim, como foi óbvio no verão, as coisas não passam todas por mim. Não li nada sobre a declarações. Volto a dizer: estou muito feliz com os nossos jogadores, o nosso projeto é claro e ele é jogador do United”, comentou.