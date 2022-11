O treinador português Vítor Pereira não vai continuar no comando técnico do Corinthians, anunciou este domingo o clube brasileiro de futebol, que fechou a única temporada com o português ao leme em quarto lugar do campeonato.

“O técnico Vítor Pereira e sua comissão técnica não permanecerão no Corinthians para a temporada 2023“, pode ler-se num curto comunicado publicado pelo ‘Timão’ na rede social Twitter.

O técnico Vítor Pereira e sua comissão técnica não permanecerão no Corinthians para a temporada 2023. O anúncio foi feito neste domingo (13), na Neo Química Arena, pelo Presidente Duilio Monteiro Alves, após a partida diante do Atlético-MG. pic.twitter.com/7X1NNCsFMY — Corinthians (@Corinthians) November 13, 2022

O clube perdeu este domingo em casa por 1-0 com o Atlético de Mineiro, no fecho do ‘Brasileirão’, e a essa derrota seguiu-se o anúncio, por parte do presidente, Duílio Alves.

A par do técnico principal deixam o clube Filipe Almeida, Luís Miguel, Luís Nuno, Bruno Moura e António Ascensão, que compunham a equipa técnica.

“O presidente agradeceu a todos pelos serviços prestados ao longo do ano e desejou sucesso na sequência das carreiras”, pode ler-se na nota.

O ano de 2022 marcou a única época de Vítor Pereira ao comando do Corinthians, e a estreia no Brasil, somando 27 vitórias, 20 empates e 17 derrotas, acabando em quarto o ‘Brasileirão’ e chegando à final da Taça do Brasil, perdida para o Flamengo, campeão da Libertadores, competição continental em que o ‘Timão’ caiu nos quartos de final.

Aos 54 anos, termina nova experiência estrangeira para Vítor Pereira, que já foi campeão em Portugal, duas vezes com o FC Porto, na China, com o Shanghai SIPG, e na Grécia, com o Olympiacos.

O campeão brasileiro, o Palmeiras, é treinado pelo português Abel Ferreira, com Luís Castro no comando do Botafogo e António Oliveira no Cuiabá.