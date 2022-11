Dois astronautas realizaram esta terça-feira um passeio espacial para prepararem a estrutura da Estação Espacial Internacional para receberem dois novos painéis solares. Josh Cassada e Frank Rubio, ambos norte-americanos a serviço da NASA, saíram da estação espacial para o espaço às 14h14 de Portugal Continental e devem permanecer no exterior durante sete horas, até cerca das 21h15. O passeio está a ser transmitido em direto pela agência espacial dos Estados Unidos.

We love an office with a view!@NASA_Astronauts Josh Cassada’s helmet cam captures a pristine view of Earth as he works in tandem with astronaut Frank Rubio to install an IROSA (ISS Rollout Solar Array) modification kit on the @Space_Station. pic.twitter.com/DTeJINPKsy — NASA (@NASA) November 15, 2022

Frank Rubio viajou para a Estação Espacial Internacional a 21 de setembro, Josh Cassada a 5 de outubro. O passeio espacial é uma estreia para os dois astronautas — que são engenheiros de voo, fazem parte da Expedição 68 e que nunca tinham estado no espaço. Frank Rubio está a utilizar o fato de astronauta habitual, enquanto o fato de Josh Cassada contém faixas vermelhas.

Os painéis solares que os astronautas vão instalar servem para alimentar a Estação Espacial Internacional. Mas são diferentes daqueles que normalmente se instalam em habitações: chamam-se ROSA, foram desenvolvidos pela norte-americana Redwire e começaram a ser instalados no laboratório em 2021. São mais leves e flexíveis, desenrolando-se para serem utilizados como se fossem uma fita métrica.

Today’s spacewalk has begun. Watch astronauts Josh Cassada (suit with red stripes) and Frank Rubio (unmarked suit) prepare the @Space_Station for the arrival of new solar arrays. The spacewalk is expected to last seven hours. https://t.co/0Z7mh2yqZw pic.twitter.com/RSFEwAmmnq — NASA (@NASA) November 15, 2022

Os primeiros painéis solares ROSA instalados na Estação Espacial foram montadas na estrutura base do laboratório em três passeios espaciais que duraram seis horas cada. As três operações foram realizadas por Shane Kimbrough, também ele astronauta da NASA; e por Thomas Pesquet, astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA). Os painéis permitiram alimentar a Estação com 120 quilowatts de potência adicionais.

Depois dos dois painéis solares acrescentados esta terça-feira, cuja instalação só ficará terminada com mais dois passeios (um a 28 de novembro, outro a 1 de dezembro), mais dois serão adicionados à Estação. Em comunicado, a NASA explicou que os seis painéis vão aumentar a capacidade de geração de energia em 30%; e que a potência total disponível no laboratório espacial aumentará de 160 quilowatts por hora para 215.