Um concerto por Tony Carreira na noite de passagem de ano é um dos destaques da programação agendada para Braga nesta quadra natalícia, que abrange um total de mais de 200 atividades, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, o município sublinha que o concerto de Tony Carreira tem um cariz solidário, já que toda a receita de bilheteira reverterá para a Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos (CERCI) de Braga.

Os bilhetes são a três euros para a plateia em pé e cinco euros para a plateia VIP.

Sob a capa “Braga é Natal”, a programação estende-se entre 1 de dezembro a 13 de janeiro, com atividades espalhadas por diversos espaços da cidade, com a participação de mais de uma centena de entidades e associações culturais.

Segundo o município, as “grandes novidades” deste ano são o Mercado de Natal, que se realizará entre os dias 1 e 24 de dezembro, e um “conjunto alargado” de eventos e espetáculos no Altice Forum Braga.

“Este recinto irá acolher, pela primeira vez, um parque de diversões com pista de gelo, carrosséis e carrinhos de choque, o circo de Natal, musicais para os mais novos e concertos para os mais velhos”, adianta o comunicado

A programação arranca a 1 de dezembro, com a abertura do Mercado de Natal, com cerca de 20 expositores, e a inauguração da iluminação natalícia, que significa um investimento de 150 mil euros, idêntico ao de 2021.

Do programa, o município destaca ainda o Bolo-Rei Gigante, que se realiza a 17 de dezembro em parceria com a Associação Empresarial de Braga, a Parada de Natal, que sairá às ruas na tarde do dia 18, e o Bananeiro da Pequenada, que terá lugar na véspera de Natal, na Praça Municipal.

O desporto também faz parte da programação, com a realização da Corrida de S. Silvestre, agendada para 30 de dezembro.

Numa parceria com a Sinfonietta de Braga, estão agendados cinco concertos de Natal, no Salão Medieval da Universidade do Minho com entrada livre.

A programação inclui também o Festival Authentica, o Circo de Natal, concertos e bailados.

A programação do Braga é Natal estende-se até janeiro, com o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Filarmónica de Braga, no dia 7, e com o XXXV Encontro de Grupos de Reis, no dia 8.

