Grupos de moradores em Cantão, uma das maiores cidades da China, escaparam esta terça-feira ao bloqueio dos seus bairros, imposto no âmbito da estratégia de “zero casos” de Covid-19, e entraram em confrontos com a polícia.

As imagens, difundidas pela cadeia televisiva britânica BBC, mostram moradores a derrubar um veículo da polícia e barreiras colocadas em torno do seu condomínio. A polícia de choque foi, entretanto, enviada para aquela área.

Cantão, capital da província de Guangdong, enfrenta o maior surto de Covid-19 desde o início da pandemia.A China insiste na política de “zero casos” de Covid-19, que inclui o bloqueio de bairros, distritos e cidades inteiras, e o isolamento de casos positivos e contactos diretos em instalações designadas.

As tensões estão a aumentar no distrito de Haizhu, que está sob um bloqueio altamente restritivo. A área é o lar de muitos trabalhadores migrantes, oriundos de zonas rurais pobres. Eles reclamaram de não estarem a ser pagos por não puderem comparecer ao trabalho e da escassez de alimentos e do aumento dos preços, devido às medidas de prevenção epidémica.

Por várias noites, alguns moradores entraram em confrontos com agentes da polícia. A raiva de repente explodiu nas ruas de Cantão na noite de segunda-feira, com um ato de desafio em massa.

Rumores de que as empresas que fazem testes estão a falsificar resultados de PCR para aumentar artificialmente o número de infeções, a fim de ganhar mais dinheiro, motivaram os desacatos, segundo a BBC.