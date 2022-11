Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Quando Margaryta Rivchachenko acordou no dia 24 de fevereiro, por volta das 10h00, o telemóvel estava inundado com dezenas de chamadas e mensagens da família e amigos. A Rússia tinha invadido o território ucraniano. A guerra tinha começado.

“Lembro-me de estar em choque durante muito tempo”, recorda numa entrevista ao El Mundo, a partir da Ucrânia. Assim que se recompôs, não perdeu mais tempo. A jornalista, de 25 anos, saiu de casa e foi doar sangue a um hospital em Kiev. Pouco depois seguia para um escritório de recrutamento com um grupo de amigos. “Abria às 8h00, mas chegamos às 6h45. Queríamos ser os primeiras a alistar-nos”, explica.

A resposta no centro de recrutamento não foi o que estava à espera: “Meninas, é melhor irem-se embora … ou cozinhar algo para nós. A guerra é aterrorizadora, porque é que se querem alistar?”. A conversou não a desmotivou e, horas depois, recebia a chamada de que precisavam dela não para combater, mas como paramédica. Começava, assim, o seu trabalho: “não morrer”.

Disseram-me que a minha tarefa era não morrer, mas viver. Se um médico fica ferido é um problema, porque ameaça a segurança dos outros soldados.”

Começou por ajudar na defesa da Ucrânia como paramédica, mas agora é como assessora de imprensa que continua a ajudar o país. As redes sociais, onde tinha uma presença forte antes da guerra, são uma das suas armas e é através destas plataformas que tem lançado campanhas para apoiar as tropas ucranianas. Na última angariação conseguiu 45.500 euros para adquirir roupas quentes para ajudar os soldados a enfrentar o inverno duro que se aproxima, contou ao El Mundo.

Nas páginas nas redes sociais há um antes e um depois da invasão. As imagens de viagens, saídas com amigos são apenas uma recordação. No dia 24 de fevereiro Margaryta Rivchachenko aparecia de sorriso no rosto, no centro de recrutamento em Kiev, assumindo que “não podia ficar quieta” enquanto decorria uma guerra e a sua família era bombardeada. Dias depois publicava a primeira fotografia já fardada, reconhecendo que “já nada restava da vida passada”. Desde então, é raro vê-la sem a farda vestida.

Contínua uma presença assídua nas redes sociais, mantendo o bom humor, enquanto partilha com os seguidores o dia a dia num país em guerra. “Obrigada pelos fones. Agora há uma hipótese de não ser uma avó surda aos 25 anos”, escreveu recentemente numa publicação na conta de Twitter.

Зацінила активні навушники. Тепер є вірогідність не бути глухою бабкою у 25. pic.twitter.com/IboJ7ziREN — Маргарита Рівчаченко (@rivchachenkoRi) November 8, 2022

“Tive de me juntar ao exército ucraniano para receber um bouquet destes”, escreveu numa outra publicação, partilhando o momento em que recebeu um enorme ramo de rosas vermelhas na véspera do Dia da Mulher.

Até 23 de fevereiro “tinha uma vida bela e glamorosa”, resume num dos últimos posts no Instagram. Regressava de uma viagem para celebrar o aniversário e, pelo meia dia de 24 de fevereiro, estava no centro de recrutamento. Foi uma decisão consciente, resume: “Ou lutamos todos e sobrevivemos, ou nós e o nosso país vamos morrer”.