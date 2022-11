Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre o Mundial do Qatar

Na conferência de imprensa antes do treino da Seleção Nacional, João Mário foi o jogador escolhido para responder às questões dos jornalistas. Como era de esperar, as perguntas sobre a entrevista de Cristiano Ronaldo, onde o jogador português revelou que se sentiu “traído” pelo Manchester United, estiveram em destaque.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

João Mário frisou que a “Seleção está motivada” e afiançou que Portugal não quer “só participar” na competição que arranca esta semana no Qatar. “Queremos ganhar”, garantiu o jogador. E, em resposta às várias questões sobre a entrevista de CR7, minimizou o tema. “Não é a primeira vez que um jogador chega à Seleção e as coisas passam porque o foco é a Seleção”, disse o jogador.

Especificamente sobre o timing da entrevista, já na preparação para o Mundial, e o foco no internacional madeirense, João Mário disse que “não é uma novidade.” “Honestamente não acho que seja diferente, as perguntas são quase sempre sobre o Cristiano… Não é uma novidade”, prosseguiu João Mário.

Já quando foi questionado por um jornalista da Sky Sports sobre o alegado atrito entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, João Mário disse que “foi uma brincadeira entre eles”. pergunta de um jornalista da Sky Sports. “A imagem de Ronaldo com Bruno Fernandes? Vi as imagens e às vezes pode dar outra imagem… Foi uma brincadeira entre eles, como o Bruno foi um dos últimos a chegar e o Cristiano perguntou se tinha vindo de barcos”, esclareceu ainda o médio português.

À imprensa, João Mário disse ainda que está a atravessar “o melhor momento da carreira”. “Em comparação com 2016, não tinha tanta experiência, é a maior diferença.” Já sobre António Silva, jogador do Benfica convocado pela primeira vez para a Seleção, João Mário comentou que “foi um jovem que surpreendeu desde o ano passado quando treinava connosco.” “É muito responsável e maduro, tem todas as qualidades para ajudar”, destacou João Mário.