A ministra da Defesa disse esta terça-feira que a União Europeia tem noção de que não se deve “subvalorizar” a capacidade da Rússia, apesar dos recentes progressos das forças ucranianas, admitindo “apreensão” com os bombardeamentos deste terça-feira na Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas após participar num Conselho de ministros da Defesa da UE, Helena Carreiras disse que os 27 estavam justamente a conversar, por videochamada, com o seu homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, quando foram informados dos bombardeamentos russos à capital, Kiev, que viriam a ser seguidos de outros a Lviv (oeste) e Kharkiv (nordeste).

“Naturalmente [foi] motivo de apreensão, parecem ser de facto bombardeamentos muito sérios, talvez dos mais sérios desde o início da guerra“, comentou.

A ministra de Defesa acrescentou então que, “em qualquer caso, o ambiente foi de congratulação com os avanços da Ucrânia, mas também de não subvalorizar aquilo que são os desafios e a capacidade que a Rússia tem, e que estará justamente a procurar reforçar, de se reorganizar”.

“A sensação que temos é que, de facto, estamos a assistir a um momento de recomposição, de regeneração de forças, potencialmente, e que é preciso estar atento e continuar o apoio à Ucrânia“, defendeu.

A ministra especificou que esse apoio deve prosseguir “tanto no plano material, que é muitíssimo importante e decisivo para uma possível vitoria da Ucrânia, como também no plano das narrativas”, designadamente a forma como se explica às próprias opiniões públicas “por que é que é importante continuar a apoiar a Ucrânia“, no que isso representa em termos de defesa dos valores europeus, soberania, independência e a possibilidade de os países terem a sua integridade territorial e liberdade asseguradas.

Na reunião deste dia participou também, no almoço de trabalho, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que à entrada para a reunião também se congratulou com os progressos alcançados pelas forças ucranianas, mas alertando para o “erro” que seria “subestimar a Rússia“.

“Todos saudamos os progressos que as forças ucranianas fizeram nos últimos dias, em particular com a libertação de Kherson. Tal deve-se à bravura e coragem das forças ucranianas. Ao mesmo tempo, acho que é importante que não cometamos o erro de subestimar a Rússia”, advertiu o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Stoltenberg observou que “a Rússia mantém capacidades militares significativas, um elevado número de tropas“, e já foi possível constatar que “a Rússia está disposta a sofrer elevadas perdas” durante esta sua agressão militar à Ucrânia.

Dois edifícios residenciais foram neste dia atingidos num novo ataque russo em Kiev, indicou o presidente do município da capital da Ucrânia, enquanto as sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da defesa.

Este ataque a Kiev atribuído ao exército de Moscovo surge alguns dias após a retirada das forças russas de Kherson, sul da Ucrânia, e em plena cimeira do G20 (grupo das economias mais desenvolvidas e emergentes) na Indonésia.

Já da parte da tarde, também as cidades ucranianas de Lviv e Kharkiv foram alvo de bombardeamentos, indicaram os respetivos presidentes da câmara, sem fornecer ainda dados sobre vítimas.

Cortes de eletricidade de emergência ou em consequência dos bombardeamentos verificam-se, neste momento, em várias regiões da Ucrânia, segundo as autoridades locais.