O arranque da comercialização do topo de gama eléctrico da Hyundai, o Ioniq 6, não podia ser mais auspicioso. A versão de lançamento, denominada First Edition, de que a marca disponibilizou 2500 unidades para o mercado europeu, voou em menos de 24 horas. O período de pré-encomendas abriu a 9 de Novembro, mas rapidamente fechou, uma vez que todos os veículos disponíveis foram prontamente encomendados.

“Este extraordinário interesse no nosso Ioniq 6 First Edition confirma a nossa liderança na mobilidade eléctrica”, declarou o vice-presidente para as Vendas e Pós-Venda da Hyundai Motor Europe, Ulrich Mechau, em reacção à elevada procura registada. “A silhueta esculpida, a extensa autonomia e um habitáculo que eleva a experiência dos nossos clientes na mobilidade eléctrica redefinem o que um automóvel deve oferecer”, acrescentou Mechau.

Das 2500 unidades disponibilizadas pela Hyundai para o mercado europeu, 1000 foram alocadas à Alemanha, ficando as restantes para os maiores mercados para este tipo de veículos, nomeadamente o Reino Unido, a França, a Noruega e a Holanda. Em matéria de preços, o Ioniq 6 First Edition – versão que tem nível de equipamento acrescido face às normais e, obviamente, um preço mais elevado – foi proposto na Alemanha por 66.400€.

Portugal foi um dos muitos países europeus que ficou de fora desta “distribuição” da First Edition do novo topo de gama eléctrico da Hyundai, mas em compensação figurará entre os primeiros a receber as versões “normais” da berlina de linhas aerodinâmicas. Mais importante do que isso, os condutores nacionais vão ter oportunidade de começar a receber os primeiros Ioniq 6 já a partir de Fevereiro do próximo ano, enquanto o período de entregas dos First Edition aos clientes europeus só deverá arrancar a partir de Março ou Abril de 2023.

De recordar que o Ioniq 6 monta dois motores com um total de 239 kW (325 cv) e 605 Nm de binário, o que associado à bateria com uma capacidade de 77,4 kWh vai garantir uma autonomia de 519 km, segundo o método europeu WLTP. O facto de usufruir de um sistema eléctrico a 800 volts permite-lhe recarregar com potências superiores, o que reduz o tempo de paragens para alimentar a bateria.