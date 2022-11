À semelhança do que já tinha acontecido com a Volkswagen em 2019, agora chegou a vez de também a Audi fazer evoluir o seu tradicional emblema dos quatro anéis, de um formato tridimensional e com cromados para um bidimensional de aspecto mais moderno. De acordo com o construtor, isto facilita a uniformização da presença do logótipo, ficando assim idêntico, independentemente de estar na grelha de um dos modelos da casa, nos cartazes promocionais ou na parede dos concessionários.

A ideia de avançar para um novo logótipo terá surgido em 2016, mas só avançou quatro anos depois. O emblema, concebido pelo designer André Georgi, resulta numa imagem mais moderna, permitindo outras potencialidades como a retro-iluminação, a qual pode ser utilizada nos modelos eléctricos, desaparecendo contudo o envolvimento em cromado, nas versões normais, ou a preto-mate, nos modelos mais desportivos.

“A nossa filosofia é que cada detalhe deve servir um propósito e queremos que a nossa qualidade se veja reflectida através do design”, explicou Georgi. O novo emblema irá ser estreado no novo Audi Q8 e-tron.

Além da já mencionada Volkswagen, a mudança levada agora a cabo pela Audi coloca este fabricante germânico igualmente em sintonia com marcas como a BMW, a Peugeot, a Skoda, a Nissan, a Kia, a Opel, a Dacia, a Toyota e a Renault.