Os norte-americanos Maroon 5 atuam em Portugal em junho, no âmbito da digressão do grupo na Europa e Reino Unido para 2023, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo a promotora Everything is New, num comunicado divulgado na terça-feira, a banda liderada por Adam Levine tem concerto marcado em Portugal em 13 de junho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o mesmo espaço que acolhe o festival Alive.

A última vez que a banda atuou em Portugal foi em maio de 2016, no Rock in Rio Lisboa, onde já tinham atuado em 2012.

Formados em Los Angeles, em 1994, ainda enquanto Kara’s Flowers, só editariam o primeiro álbum já rebatizados de Maroon 5, em 2002, com “Songs about Jane”, que inclui temas como “This love”, “Sunday morning” e “She will be loved”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A banda é também responsável por temas como “Payphone”, “Moves like Jagger” e “Animals”.

O álbum mais recente dos Maroon 5, “Jordi”, que inclui a canção “Beautiful Mistakes” com a participação de Megan Thee Stallion, foi editado no verão do ano passado.

A promotora recorda que, “até à data de hoje, a banda de Los Angeles de renome universal, conquistou três Grammy, mais de 90 milhões em vendas de álbuns, 550 milhões de singles em todo o mundo e conquistou galardões de ouro e platina em mais de 35 países”.

Os bilhetes para o concerto dos Maroon 5 em Portugal, que custam entre 65 e 200 euros, estão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira.

Leia também: