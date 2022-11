A entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan ainda nem saiu, pelo menos na íntegra, e já tem provocado enormes ondas de choque com os pequenos excertos que foram sendo divulgados. Depois de o Telegraph ter garantido esta segunda-feira que o Manchester United está a ponderar rescindir contrato com o português, agora é a ESPN a avançar que Erik ten Hag não quer que o avançado volte a jogar pelos red devils.

De acordo com os norte-americanos, o treinador neerlandês reuniu esta segunda-feira com o vice-presidente Joel Glazer, o CEO Richard Arnold e o diretor para o futebol John Murtough e deixou clara essa ideia — Cristiano Ronaldo não deve voltar a representar o Manchester United, mesmo que o clube não consiga assegurar um substituto no mercado de inverno. Ten Hag, que descobriu a existência da entrevista do jogador português horas depois da vitória de domingo perante o Fulham, adiou o início das férias com a família para lidar com o caso e considera que o avançado foi longe demais.

Para o técnico, que já castigou disciplinarmente o jogador em duas ocasiões esta temporada, a união da equipa e do balneário não pode ser sacrificada com a presença — considerada desestabilizadora — de Cristiano Ronaldo. De recordar que, ao final da tarde desta segunda-feira e ainda antes de serem divulgados novos excertos da entrevista do capitão da Seleção Nacional, o jornal Telegraph adiantou que o Manchester United está a ponderar rescindir contrato com o avançado já em janeiro mas só se este não exigir uma recompensação financeira pelo que ainda resta do vínculo, que é válido até junho do próximo ano.

Entretanto, já esta terça-feira, surge a notícia de que Ronaldo e Jorge Mendes terão reunido com os responsáveis do Bayern Munique na semana passada. Segundo o Daily Mail, o jogador português e o agente conversaram com os alemães sobre uma possível ida do avançado para a Bundesliga já em janeiro, sendo que Mendes também terá abordado recentemente o Newcastle sobre o mesmo tema. Ronaldo foi associado ao Bayern durante o verão — assim como ao Nápoles, ao Chelsea e ao Sporting — mas a cúpula bávara acabou por decidir não investir no português, uma opção que poderá mudar nas próximas semanas com os problemas físicos de Sadio Mané e a incerteza quanto ao futuro de Choupo-Moting.

Também nas últimas horas, uma das vozes mais respeitadas no universo do Manchester United acabou por colocar-se ao lado do clube — e não do jogador português. Rio Ferdinand, antigo central e capitão dos red devils, garantiu não poder “defender” Ronaldo. “A meu ver, este romance entre o Manchester United e o Cristiano terminou. Sinto que não há volta a dar, creio que o clube não o aceitará de volta e que ele próprio também não quer voltar. Tudo isto foi fabricado para ele deixar o clube. Defendi-o sempre até esta entrevista e continuaria a defendê-lo e a afirmar que o clube tem a grande responsabilidade de comunicar melhor. Mas joguei em balneários que tinham Van Nistelrooy, Roy Keane, David Beckham e Jaap Stam, quatro jogadores que fizeram menos do que ele e nunca mais vestiram a camisola vermelha. Quando se diz que não se respeita o treinador, não vejo retorno. De que forma é que o clube vai permitir que Ronaldo regresse e prejudique o treinador? Não pode”, atirou o ex-internacional inglês.