As declarações de Carlos Costa no novo livro “O Governador”, que conta a história dos seus anos no Banco de Portugal, já valeram ao antigo governador uma segunda ameaça com um processo de tribunal. Depois de António Costa ter avançado que vai mesmo processar o antigo governador, Fernando Teles, sócio de Isabel dos Santos no BIC, veio desmentir Carlos Costa e sugerir que poderá fazer o mesmo.

Para Teles, que se veio manifestar numa nota noticiada pelo Expresso, o que Carlos Costa faz no livro, escrito pelo redator principal do Observador, Luís Rosa, é promover uma narrativa “falsa”, ao dizer que além de Isabel dos Santos também substituiu Fernando Teles na administração do banco, apesar das alegadas pressões de António Costa.

Isto porque Teles, que à data era presidente do Conselho de Administração (não executivo) do BIC, foi “administrador não executivo do banco BIC Português (Eurobic) de 2008 a 24 de novembro de 2020”, frisa uma nota enviada pelo banco e assinada por Teles, lembrando que essa informação está disponível nos Relatórios e Contas do banco.

Ou seja, na prática, Teles foi de facto presidente do Conselho de Administração até julho de 2016, passando depois a administrador não executivo, posição em que esteve até 2020.

No seu entender, o facto de ter continuado ligado ao banco, apesar de fora do Conselho de Administração, significa que “a narrativa de Carlos Costa (…) é falsa e, ou se retrata ou reserva-se no direito de repor a verdade e o seu bom nome por todos os meios que entenda adequado”.

No livro, conta-se que em abril de 2016 o governador informou Isabel dos Santos (então a maior acionista do BIC) e Fernando Teles de que teriam de se afastar do Conselho de Administração para que “o mercado compreendesse” que o banco nada tinha a ver com o BIC Angola, nem estava exposto aos mesmos problemas reputacionais. Por isso, Isabel dos Santos e Fernando Teles teriam de ser substituídos por administradores independentes dos acionistas, defendia então Carlos Costa. Teles ficou como administrador não executivo até 2020.