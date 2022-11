Teatro, verdade, lobotomia, homossexualidade e violência: eis "Bruscamente no Verão Passado"

“Quando nós fazemos a peça, fazemo-la a partir do texto de Tennessee Williams e a partir do filme de Mankiewicz, porque houve uma necessidade de trabalhar esta relação entre o que são as imagens do cinema e aquilo que são as imagens do teatro”, explica ainda Carlos Pimenta.

A par desta peça, o TNSJ vai homenagear a investigadora, professora, ensaísta, ficcionista, tradutora e poeta Ana Luísa Amaral. O tributo acontece no dia 26 de novembro com a leitura encenada de “Diz toda a Verdade mas di-la oblíqua”, que conta com a participação de atores do elenco de “Bruscamente no Verão Passado”.

A peça é uma coprodução do Teatro Nacional de São João (TNSJ) com o Ensemble — Sociedade de Atores. A estreia acontece no dia 17, pelas 19:00, no TNSJ e fica em cena até dia 27 de novembro. Pode ser vista quarta-feira, quinta-feira e sábado, às 19:00 e, na sexta-feira, às 21:00. No domingo o horário é às 16:00. O preço dos bilhetes varia entre os 7,50 euros e 16 euros.

Conta na interpretação com Emília Silvestre, Pedro Mendonça, Bárbara Pais, Clara Nogueira, Catarina Malheiro, Pedro Barros e Marta Bernardes. A música ficou a cargo de Ricardo Pinto e o vídeo de João Pedro Fonseca. O desenho de luz é assinado por Rui Monteiro e a figuração por Bernardo Monteiro. A peça é destinada a maiores de 14 anos, é em língua portuguesa, mas legendado em inglês.

Leia também: