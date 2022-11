Johan Hamel, árbitro francês, morreu subitamente esta quarta-feira, aos 42 anos, enquanto treinava. De acordo com informações do desportivo francês L’Equipe, Hamel terá sido vítima de um AVC.

O anúncio foi feito pela União Francesa de Árbitros de Futebol (SAFE) que, através das redes sociais, o homenageou e apresentou as suas condolências à família.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN — SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022

“A arbitragem está de luto. Soubemos da morte do nosso colega e amigo, Johan Hamel, árbitro da Liga 1, aos 42 anos de idade. À sua família, familiares e amigos, a SAFE e os árbitros enviam as suas mais profundas condolências. Johan, vamos sentir a tua falta“, pode ler-se na publicação da SAFE no Twitter.

A morte de Hamel está a chocar o futebol francês. Árbitro na Ligue 1 desde 2016/17, o tinha dirigido o Lille-Rennes, a 6 de novembro e foi assistente do VAR no PSG-Auxerre, no último domingo.

