O Chega requereu esta terça-feira a audição urgente na Assembleia da República do ministro das Infraestruturas, da presidente executiva da TAP e do presidente do Conselho de Administração da ANA relativamente ao pagamento de reembolsos por parte da companhia aérea.

Esta terça-feira de manhã, as autoridades federais norte-americanas anunciaram que a TAP Air Portugal foi condenada a pagar uma multa de um milhão de euros relativa a reembolsos no valor de mais de 122 milhões de euros que se prendem com viagens canceladas ou significativamente atrasadas nos Estados Unidos desde o início da pandemia.

Em causa está uma multa aplicada pelo Departamento de Transportes dos EUA (DoT) a várias companhias aéreas, por atrasarem os reembolsos demasiado tempo, violando as regras de proteção ao consumidor.

Em resposta enviada à Lusa, a empresa afirmou que os reembolsos a clientes dos Estados Unidos já foram pagos e, mais tarde, fonte oficial da TAP disse à Lusa que o DoT reduziu a multa de um milhão para cerca de 550.000 euros.

No requerimento endereçado esta terça-feira à Comissão de Economia e enviado à Lusa, o Chega requer “a audição urgente do Ministro das Infraestruturas e Habitação, da CEO da TAP, sra. dra. Christine Ourmières-Widener, e do presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos, sr. dr. José Luís Arnaut”.

Os deputados do partido consideram que “é importante o esclarecimento” ao parlamento “das reais consequências para a TAP, se terá já reembolsado ou não os passageiros, se o valor a pagar ou pago é superior ao lucro obtido no trimestre (111 milhões de euros) e para o Estado português, bem como para os contribuintes que, como se sabe, tiveram de pagar a pesada fatura de 3,2 mil milhões de euros pelo resgate da companhia”.