Os preços da eletricidade devem continuar caros, face à média histórica, pelo menos até ao próximo inverno de 2024. Esta é o sinal dado pelos contratos futuros sobre o preço da eletricidade a longo prazo que mostram alguma contenção até meados de 2023, mas que a partir do segundo trimestre do próximo ano retomam a tendência de subida.

“Não tenho uma bola de cristal”, mas podemos olhar para a curva dos contratos futuros, afirmou Martim Vasconcellos e Sá, o presidente do operador do mercado a prazo de eletricidade, o OMIP, que tem sede em Portugal. E essa curva mostra alguma contenção de preços no período em que mecanismo ibérico está em vigor, até maio de 2023. Nos contratos para o ano completo de 2023 e de 2024 “já vemos preços que podem achar elevados, na casa dos três dígitos” (acima dos 100 euros por MW hora).

O presidente do OMIP, que falava esta quarta-feira na conferência anual da APREN (Associação de Energias Renováveis), atribui esta evolução ao prolongamento da tensão e incerteza no mercado do gás natural que é o principal fator do aumento dos preços da eletricidade no último ano, embora não o único — a seca na Península Ibérica e as falhas na produção nuclear francesa também são fatores. “O mercado está-nos a transmitir que existe risco de aprovisionamento de gás para o inverno de 2023/24.” Estes preços dizem respeito ao mercado grossista onde as comercializadoras se abastecem para vender aos clientes finais, a quem o impacto desta evolução pode demorar mais a chegar — para quem tem contratos a longo prazo mais comuns em Portugal — mas é inevitável.

Atualmente, as reservas europeias de gás estão cheias e as previsões apontam para um inverno ameno, mas muito do gás que permitiu encher os stocks da Europa teve origem na Rússia, destacou Martim Vasconcellos e Sá, e terá de ser substituído por outros fornecedores. E essa necessidade “pode causar alguma tensão nos mercados de gás e eletricidade”. Só a partir de 2025 é que a curva dos contratos de compra de eletricidade mostra um regresso a preços de dois dígitos, indicou.

