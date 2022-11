Os condutores portugueses, alinhados pelo resto dos europeus, já podem encomendar o novo Tesla Model S Plaid, cujas primeiras unidades chegarão ao nosso país a partir de Dezembro de 2022. Tal como acontece nos EUA, também o modelo destinado à Europa anuncia 1020 cv, 322 km/h e 0-100 km/h em somente 2,1 segundos, com o preço para o nosso país do mais desportivo dos Model S a estar fixado nos 141.990€, numa fase em que ainda não há valor previsto para a versão normal e mais acessível do topo de gama da marca norte-americana, que está agendada apenas para 2023.

O arranque das vendas do Model S Plaid só foi possível não só por o modelo começar finalmente a ser exportado para o mercado europeu, como por ter sido homologado pelo regulador. E talvez por ser o maior mercado do Velho Continente, foi precisamente a Alemanha o primeiro país onde a berlina desportiva começou a estar disponível, pelo que foi exactamente aí que “escaparam” para a Internet os documentos associados à certificação europeia do veículo.

Nestes documentos, solicitados pela sede europeia da Tesla, localizada nos Países Baixos, é possível constatar que o Plaid monta os três motores (dois dos quais no eixo traseiro) que totalizam 1020 cv e que está limitado a 300 km/h na versão standard. Só se estiver equipado com o kit de travões carbocerâmicos, que apresentam uma maior resistência ao aquecimento em travagens a alta velocidade e que deverão ser propostos por cerca de 20.000€, é que o cliente terá acesso à velocidade máxima de 322 km/h.

Dos documentos de certificação partilhados por um dos primeiros clientes alemães do modelo, é possível constatar que o Plaid homologou um peso total de 2265 kg, um valor muito baixo para um modelo com três motores e um comprimento de 5,021 m, uma largura de 1,987 m, uma altura de 1,431 m e uma distância entre eixos de 2,960 m. De série, o Plaid europeu monta pneus 295/40 ZR21 atrás (em jantes com 10,5”) e 265/35 ZR21 à frente (em jantes com 9,5”).

A autonomia homologada em WLTP é de 600 km, chegando a 715 km em ciclo citadino, com um consumo médio de 18,7 kWh/100 km. A capacidade de reboque (com travões) é de 1600 kg, o que deverá resolver as necessidades da maioria dos clientes.