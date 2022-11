O Primeiro-Ministro António Costa expressou esta quarta-feira à seleção portuguesa de futebol o apoio de todo o país na sua participação no Campeonato do Mundo, manifestando o desejo de que esta possa “trazer a taça“.

“Enquanto vestem a bandeira, garanto-vos, todos estão convosco“, disse o governante, que assumiu que este mundial “vai ser um momento muito empolgante para o país”.

No grupo H, Portugal estreia-se em 24 de novembro com o Gana, jogando em 28 com o Uruguai e em 02 de dezembro com a Coreia do Sul, de Paulo Bento.

“Faço os meus votos de boa sorte para amanhã (quinta-feira, com Nigéria em Alvalade) e principalmente para o Mundial. É uma seleção onde entre o mais novo e o menos novo já vão 20 anos de diferença e que junta jogadores de vários clubes que jogam em diferentes países e, habitualmente, jogam uns contra os outros. Agora, juntam-se e vestem a bandeira”, comentou, dirigindo-se ao grupo de trabalho.

António Costa, que esteve acompanhado da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, assistiu a boa parte do treino na presença do presidente da federação, Fernando Gomes.

Cristiano Ronaldo, ausente dos trabalhos devido a indisposição gástrica, foi o único ausente do treino da seleção lusa.