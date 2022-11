Um petroleiro foi atacado na madrugada de terça-feira por um drone com uma bomba quando navegava no Golfo de Omã. O ataque não foi reivindicado, mas Israel e Irão acusam-se mutuamente.

O navio, de bandeira liberiana, está sob a alçada da Eastern Pacific Shipping, uma empresa baseada em Singapura e que tem como dono o bilionário israelita Idan Ofer.

Em comunicado citado pela Associated Press (AP), a Eastern Pacific Shipping confirmou que o petroleiro Pacific Zircon, tinha sido “atingido por um projétil” a cerca de 150 quilómetros da costa de Omã.

À Reuters, o comandante da Quinta Frota da Marinha norte-americana confirmou que os Estados Unidos estão a par do incidente e estão a investigar.

Um oficial israelita afirmou à Reuters que o Irão estará detrás do ataque. A mesma fonte revelou ainda que o drone utilizado é o Shahed-136 — o mesmo modelo que tem sido fornecido pelo Irão à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Por seu lado, acrescenta a agência de notícias, o Nournews, um órgão de comunicação social iraniano afiliado com as forças de segurança, acusam Israel de ser responsável pelo ataque.

Nos últimos anos, navios de associação israelita têm vindo a ser atacados por drones iranianos, motivados por tensões entre os dois países no Médio Oriente. O último destes ataques aconteceu em 2021, também no Golfo de Omã, e matou duas pessoas.