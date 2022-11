A empresa municipal Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), no distrito de Setúbal, alerta para a possibilidade de ocorrerem perturbações significativas no serviço rodoviário na sexta-feira, devido a uma greve.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins e decorre a partir das 04h40 de sexta-feira e até às 02h30 de sábado.

A paralisação realiza-se no dia da greve geral dos trabalhadores da administração pública para exigir a valorização urgente dos salários e a reposição do poder de compra.

Em comunicado, os TCB, empresa que nasceu no Barreiro em 24 de fevereiro de 1957, recomendam que seja acompanhado o funcionamento do serviço em tempo real, através da sua aplicação.

Na nota, a empresa municipal lamenta os “eventuais transtornos que possam ocorrer”, agradecendo a compreensão dos utentes.

Segundo a autarquia, em outubro os TCB atingiram um milhão de passageiros transportados, uma tendência que se tem verificado nos últimos meses.