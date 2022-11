Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A notícia foi avançada pela Ucrânia e depois confirmada pelas Nações Unidas e a Turquia: o acordo para a exportação de cereais ucranianos no Mar Negro, que terminaria no sábado, vai ser prolongado por 120 dias (quatro meses). A decisão resulta de um acordo mediado pela ONU e Ankara, entre a Rússia e a Ucrânia.

O ministro das Infraestruturas ucraniano, Oleksandr Kubrakov, foi quem avançou a novidade. No Twitter, Kubrakov indicou que o prolongamento é possível graças a Volodymyr Zelensky, ao secretário-geral da ONU, António Guterres, ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e ao ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. ???????? @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres ????????@UN, ???????? @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.

