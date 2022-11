A Câmara Municipal de Anadia anunciou que decidiu adotar algumas medidas para reduzir o consumo energético em equipamentos e edifícios municipais, de forma a atenuar o impacto do aumento dos preços do gás e da eletricidade.

Para reduzir o consumo energético, esta autarquia do distrito de Aveiro vai reduzir, de forma gradual, a temperatura da água nas Piscinas Municipais.

Também o horário de funcionamento deste equipamento municipal foi alterado, passando a estar encerrado aos sábados à tarde.

“A autarquia está também a equacionar algumas intervenções pontuais para minimizar o impacto térmico na circulação dos espaços”, acrescentou, numa nota enviada à agência Lusa.

A Câmara de Anadia deu ainda conta que a Biblioteca Municipal vai sofrer um ajustamento no horário de funcionamento, durante os meses de novembro e dezembro.

Para além de encerrar ao sábado à tarde, de segunda a sexta-feira estará em funcionamento das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

“No Museu do Vinho Bairrada as visitas às exposições temporárias e permanentes serão no horário da tarde, de terça a sexta-feira, das 14h00 às 17h00, e aos sábados e domingos, das 10h00 às 17h00. Às segundas-feiras e feriados encontra-se encerrado”, informou.

Já no Museu das Duas Rodas, localizado no Centro de Alto Rendimento, em Sangalhos, as visitas poderão ser realizadas, de terça a sexta-feira, às 14h30 e 15h30, enquanto aos sábados e domingos será às 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30.

“As visitas de grupos, com mais de cinco pessoas, deverão ser previamente agendadas. Às segundas-feiras e feriados o Museu está encerrado”, indicou.

Segundo a autarquia anadiense, estas medidas vêm dar seguimento ao Plano de Poupança de Energia 2022-2023 publicado pelo Governo, a 27 de setembro, e que contém medidas de redução para as áreas da energia, eficiência hídrica e mobilidade, abrangendo os setores da Administração Pública, central e local.