Se o egocentrismo pagasse imposto, Alejandro González Iñárrítu (“Amor Cão”, “Babel”, “The Revenant — O Renascido”) estava tão pesadamente sobretaxado que tinha que abrir falência. O seu novo filme, autobiográfico e quilometricamente intitulado “Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades”, produzido pela Netlix, é um monumento ao narcisismo exibicionista, um épico de empáfia flatulenta, um colosso de vacuidade auto-importante. Iñarrítu parece estar convencido de que fez o seu “8 ½”, mas isto é Fellini de candonga, com uns laivos surreais de Buñuel de trazer por casa, uns arremedos oníricos de Jodorowsky de pacotilha e um travo de realismo mágico pronto-a-usar.

O protagonista, e representante do realizador, é Silverio (Daniel Giménez Cacho), um famoso jornalista e documentarista mexicano a viver há vários anos nos EUA, e que regressa ao seu país para receber um prestigiado prémio dado pelos seus colegas norte-americanos, ao mesmo tempo que surge a notícia que a Amazon quer comprar um dos estados mexicanos. É então que Silverio se vê atacado por uma profunda crise existencial e de identidade, mergulhando num turbilhão de recordações, alucinações e visões que envolvem a sua família, a sua carreira, as contradições da sua vida privilegiada, os aleijões socio-económicos e a identidade do México e dos mexicanos, e as relações do país e de Silverio com os EUA.

Mas quanto mais Iñárrítu nos tenta convencer que fez um filme muito “importante”, “significativo”, ousado e sinceramente confessional, mais “Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades” se revela presunçoso, raso, estereotipado e hipócrita. Só mesmo recorrendo à ajuda de uma calculadora conseguimos contabilizar os lugares-comuns narrativos, emocionais, visuais, ideológicos, simbólicos e fantasiosos a que o realizador lança mão, ao longo de intermináveis duas horas e meia (a fita originalmente roçava as três horas, mas Iñárrítu rapou-lhe 22 minutos depois de passar no Festival de Toronto).

Além de abusar da grande angular para lá do admissível, Alejandro González Iñárrítu mantém “Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades” num constante estado de contorcionismo formal, desarrumação temporal e afã auto-referencial, e a forma como recorre aos efeitos digitais torna a fita ainda mais artificiosa e postiça do que já é. E até consegue auto-sabotar-se, como acontece na sequência – uma das raras bem conseguidas em termos fantásticos, cinematográficos e dramáticos — em que Silverio dialoga com Hernán Cortés, o conquistador do império Asteca, sobre uma enorme pilha de cadáveres, mas afinal tudo não passa de um momento de rodagem de um documentário do protagonista (sim, até o “cliché” do “isto afinal é só um filme” não falta à chamada)

Sumptuosa mas ingloriamente fotografado por Darius Khondji e com uma banda sonora composta pelo próprio Iñárrítu e por Bryce Dessner (The National), que soa a contrafação de Nino Rota, “Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades” é balofo de jactância, insofrível de tão umbiguista e de um cabotinismo no gesto e no discurso que atinge o estratosférico. Não o infligiria ao meu pior inimigo.

