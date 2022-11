Todos os anos, em Portugal, são registados vários casos de Meningite em todas as faixas etárias.1 Apesar de ser mais frequente em bebés e crianças, esta doença também tem uma grande incidência em adolescentes e jovens adultos, graças a comportamentos de risco.

Estima-se que 20% dos sobreviventes de Meningite correm o risco de sofrer graves sequelas, que podem traduzir-se em incapacidade neurológica ou física. Outros dados indicam que 1 em cada 10 pessoas com meningite acaba por morrer, mesmo recebendo tratamento apropriado.2

Desde os principais sinais de alerta, ao momento de atuar e o que fazer para a evitar, muito há para falar sobre Meningite. É precisamente sobre isso que iremos falar no próximo dia 23 de novembro, a partir das 17 horas, hora em que estreia no site e Facebook do Observador a talk “Meningite: vamos pôr os pontos nos I’s”, uma iniciativa do Observador com o apoio da GSK.

Para a conversa, que terá a duração de cerca de 1 hora, estarão presentes Francisco Abecasis (médico pediatra e intensivista) Carmen Garcia, (Enfermeira e autora de A Mãe Imperfeita) e João Saldanha (jovem sobrevivente de Meningite).

Não perca esta conversa sobre Meningite. Poderá acompanhar tudo através do site do Observador e do Facebook, a partir das 17h.

Tome nota: dia 23 de novembro às 17h no site ou Facebook do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

Junte-se a nós.

