O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, terá repreendido o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por este ter, pouco depois da queda do míssil na Polónia, culpado a Rússia pelo que aconteceu.

A notícia está a ser avançada pela CNN internacional que cita uma fonte próxima da chamada entre os responsáveis norte-americanos. Jake Sullivan terá ligado ao gabinete de Zelensky, para pedir ao Presidente ucraniano que fosse mais cauteloso nas suas declarações públicas, uma vez que ainda não havia detalhes suficientes para culpabilizar a Rússia pelo sucedido.

Além disso, Volodymyr Zelensky pediu para falar com Joe Biden, mas o Presidente norte-americano não entrou em contacto com o seu homólogo ucraniano, apurou a CNN internacional.

Em vez disso, Joe Biden esteve à conversa com o Presidente polaco, Andrzej Duda e com o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg. Já o diretor da CIA, Bill Burns esteve mesmo reunido com Presidente polaco, Andrzej Duda em Varsóvia na noite de quarta-feira. Segundo a CNN, o próprio Bill Burns estava na embaixada dos Estados Unidos em Kiev no momento em que os mísseis russos atingiram alguns pontos da cidade.

No vídeo publicado cerca de uma hora depois da queda do míssil, Volodoymyr Zelensky disse que “o terror não se limita às nossas fronteiras nacionais. Mísseis russos atingiram a Polónia”. “Quantas vezes a Ucrânia disse que o Estado terrorista não se limitará ao nosso país? Polónia, os Estados Bálticos … É apenas uma questão de tempo até que o terror russo vá mais longe”, apontou ainda.