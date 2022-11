Aliciante proposta. Três realizadores – Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi – nascidos entre 1969 e 1982 decidem filmar jovens italianos, perceber o que esperam do futuro. Coincidência dos tempos – e daí, talvez não: vive-se numa época próspera a bons depoimentos. No final do filme, pede-se ao espectador – e aos jovens – que daqui a vinte anos regressem a este filme e percebam onde estão. O que mudou? Ou será que nada mudou? Este gesto é recorrente neste género de ideias, mas em “Futura, ou o que está para vir” (que se estreia esta semana em algumas salas portuguesas) tem um peso diferente. Filmado em película de 16mm, a fotografia comunica uma ideia de passado, de um eterno tempo. Às tantas percebe-se que os realizadores não estão apenas a falar desta geração, mas de todas as gerações. As que já passaram, as que aqui estão, as que estão para vir.

Outra coincidência. Os realizadores começaram a filmar pouco antes da pandemia chegar a Itália. Ouvir esta geração a falar num contínuo, antes e durante/depois da pandemia/confinamento, aflige a própria obra. A escolha pela película dá a “Futura” um carisma de passado. A opção evita a intemporalidade ou, pior, a sugestão de que todas as gerações são a mesma. Quer que se olhe para o filme e se pense que estes miúdos são de outro tempo, para pesar – ainda mais – a ideia de que pouco muda. O antes e depois da pandemia reforça isso: se a sociedade já lhes estava a falhar, agora está pior. A escolha estética é um apelo de urgência. Não se pode olhar para estes jovens como coisa do passado. Mais: não se pode pensar neles como uma memória. Fazê-lo enquanto eles estão no presente é falhar em tudo. Um ato de egoísmo manifestado em muitos dos depoimentos.

[o trailer de “Futura”:]

