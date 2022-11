Uma semana depois de ter sido revelado em Estocolmo, o novo EX90 já tem preços para Portugal, mercado onde está previsto chegar no final de 2023 ou, o mais tardar, no início de 2024. Até porque o arranque da produção deste eléctrico na fábrica da Volvo nos EUA, em Charleston, só está programado para o último trimestre do próximo ano. Tal não impede, contudo, que a Volvo dê início à comercialização do seu novo topo de gama a bateria, com lugar para sete ocupantes. Por cá, o EX90 vai ser proposto por valores a partir de 108.166€, a que há que somar mais 5095€ para aceder à versão Twin Motor Performance.

Sempre com tracção integral e limitado a 180 km/h de velocidade máxima, o EX90 mais acessível no lançamento corresponde à versão Ultra com 300 kW (408 cv) e 770 Nm de binário, que anuncia 0-100 km/h em 5,9 segundos, um consumo médio de 20,9 kWh/100 km e 585 km de autonomia entre recargas, além da capacidade de rebocar 2200 kg. Ou seja, apenas menos 200 kg do que o XC90 Recharge é capaz de puxar, sendo que este híbrido plug-in a gasolina com 455 cv e menos torque (709 Nm) anuncia 0-100 km/h em 5,4 segundos e uma autonomia eléctrica de 70 km, em ciclo combinado WLTP. Entre nós, este XC90 PHEV é proposto por valores a partir de 93.307€, o que o coloca 14.859€ abaixo do preço de acesso ao novo EX90 eléctrico.

O EX90 Twin Motor Performance Ultra arranca nos 113.257€, mas em contrapartida oferece mais força (910 Nm) e mais potência (380 kW/517 cv), retirando um segundo no sprint de 0-100 km/h (4,9 segundos) face ao EX90 de 300 kW. Anuncia 580 km entre visitas ao posto de carga e um consumo médio de 21,1 kWh/100 km.

Com jantes de 21 polegadas de série, qualquer uma das versões do novo EX90 pode ser completada com itens como vidros traseiros escurecidos (523€), sistema de som Bowers & Wilkins (3143€), gancho de reboque (1230€) ou o pack Cruise (2460€), com Pilot Assist e Park Assist Pilot.