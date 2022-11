“Crónicas de Vesper”

Um filme de ficção científica ao contrário do habitual: nada de cenários espectaculares, batalhas espaciais, assombros tecnológicos ou efeitos digitais inflacionados. Produzido pela França, Bélgica e Lituânia (onde foi rodado) e realizado por Bruno Samper e Kristina Buozyte, “Crónicas de Vesper” é uma distopia “low tech”, passada após uma catástrofe planetária causada pelo colapso do ecossistema da Terra, na sequência de experiências biogenéticas bem intencionadas mas que tiveram o efeito contrário ao desejado. A ação centra-se em Vesper, uma miúda de 13 anos perita em “biohacking”, que sobrevive num mundo onde os animais foram extintos, a natureza e os insectos sofreram muitas e estranhas mutações, umas fascinantes, outras mortíferas, os sobreviventes vivem ou em cidadelas fechadas ou fora delas em pequenas comunidades, e predomina a tecnologia biogenética. É ficção científica de bolso, mas com coerência interna, verosimilhança técnico-científica e uma história que nos mantém interessados até ao fim.

“Gaza, Meu Amor”

Segunda longa-metragem dos gémeos palestinianos Tarzan e Arab Nasser, “Gaza Meu Amor” conta a história da paixão secreta de Issa, um pescador sexagenário e solteirão que vive na Faixa de Gaza, por Siham, uma viúva que vive com a filha, trabalha numa loja de roupas para mulher e faz costura para fora. Uma noite, Issa apanha nas suas redes uma antiga e valiosíssima estátua do deus Apolo, que decide esconder em casa em vez de a entregar às autoridades, o que vai acabar por lhe criar sarilhos com estas. Inspirando-se num facto real, os irmãos Nasser filmam aqui, com melancolia e desalento, mas também com algum bom humor, um romance tardio e desajeitado, tendo como tristonho pano de fundo as condições de vida cada vez mais insuportáveis numa Faixa de Gaza estrangulada pela prepotência de Israel, mas não poupando também críticas ao Hamas e aos responsáveis palestinianos em geral.

Quatro Filmes de Park Chan-wook

Antecipando a estreia, no próximo dia 1 de dezembro, do policial “Decisão de Partir”, o novo filme do realizador sul-coreano Park Chan-wook, um dos nomes mais importantes do cinema do seu país, vão ser exibidos em sala e estrear em simultâneo na plataforma de “streaming” Filmin, três das suas obras inéditas em Portugal, e reposta uma quarta. Os inéditos são o primeiro e o terceiro filme da excelente ‘Trilogia da Vingança’ de Chan-wook, “Em Nome da Vingança” (2002) e “Vingança Planeada” (2005), e “Eu Sou um Ciborgue, Mas Não Faz Mal” (2006), uma excêntrica comédia romântica, passada num asilo psiquiátrico. A reposição é “Thirst — Este é o Meu Sangue”, em que o autor de “Joint Security Area” e “A Criada” assina uma curiosa variante do filme de vampiros convencional.

“Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades”

O oscarizado realizador mexicano Alejandro González Iñárrítu (“Babel”, “The Revenant — O Renascido”) voltou ao seu país para aí rodar esta fita que tem como protagonista (e seu representante) Silverio, um famoso jornalista e documentarista a viver há vários anos nos EUA, e que regressa ao México para receber um prestigiado prémio dado pelos seus colegas norte-americanos. Ao mesmo tempo, é revelado que a Amazon quer comprar um dos estados mexicanos. É então que Silverio se vê atacado por uma profunda crise existencial e de identidade, que o mergulha num turbilhão de recordações, alucinações e visões envolvendo a sua família e carreira, as contradições da sua vida privilegiada e os aleijões socio-económicos e a identidade do México e dos mexicanos. “Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.

