Quando esta quinta-feira anunciou que não ia recandidatar-se à liderança do Partido Democrata na Câmara dos Representantes — cargo para que foi eleita em 2002, estavam também os republicanos em maioria na câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos —, Nancy Pelosi fez uma referência ao “sangue novo” de que o partido precisa e os democratas não demoraram a apontar o dedo a Hakeem Jeffries, representante de Nova Iorque e presidente do caucus democrata desde 2019.

Se Pelosi, de 82 anos, se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo; Jeffries, de 52, poder-se-á tornar o primeiro afro-americano a liderar um partido no Congresso dos Estados Unidos. E reduzie em muito a média de idades na cúpula do partido.

Depois do adeus de Pelosi, “uma oradora histórica que alcançou feitos incríveis”, enalteceu Seth Moulton, representante de Massachusetts que em tempos lhe tentou tirar o lugar, os democratas mostraram-se “prontos para um novo capítulo”. E, questionados pela CNN, foram vários os que indicaram o nome do advogado de ascendência cabo-verdiana, criado em Brooklyn, como favorito para o lugar.

