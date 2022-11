O tribunal de Viana do Castelo aplicou a medida de coação de prisão preventiva a um homem de 35 anos, detido pela PSP por suspeita da prática de assaltos a lojas e casas, informou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado enviado à imprensa, o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo indica que a detenção, efetuada na quarta-feira, resultou de uma investigação a “diversos furtos em estabelecimentos comerciais e residências, no concelho de Viana do Castelo”

No decurso da operação, a PSP “após a realização de diversas diligências processuais, chegou à identidade do principal suspeito”, tendo, em coordenação com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viana do Castelo, detido o homem fora do flagrante delito.