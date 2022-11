O concelho de Figueiró dos Vinhos viu aprovados novos 14 Condomínios de Aldeia, programa destinado a dar apoio e resiliência às aldeias em territórios vulneráveis de floresta, passando a ter 22 no total, anunciou esta quinta-feira a Câmara.

Numa nota de imprensa, a autarquia do norte do distrito de Leiria informou que foram aprovadas mais seis candidaturas, que correspondem a 14 aldeias, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A aprovação segue-se à apresentação das candidaturas do Município de Figueiró dos Vinhos e das quatro juntas de freguesia do concelho (Figueiró dos Vinhos e Bairradas, Aguda, Arega e Campelo), e da Comissão de Compartes dos Baldios de Alge e Lugares Anexos.

Os projetos referem-se às aldeias de Vale do Rio, Salgueiro, Chavelho, Várzea Redonda, Moninhos Fundeiros, Ribeira de Alge, Saonda, Milhariça, Vale do Prado, Caboucos, Vale Vicente, Poisia, Ponte Fundeira/Eiras e Campelo/Campelinho.

“A seleção destas aldeias obedeceu ao cumprimento de critérios técnicos aprovados pelo Fundo Ambiental e representam um volume de investimento elegível de cerca de 482 mil euros, integralmente financiado pelo PRR através do Fundo Ambiental”, adianta uma nota de imprensa do município liderado por Jorge Abreu.

Segundo a Câmara, a aprovação final destes investimentos permite “executar um conjunto de intervenções de operação de corte de madeira, rechega e tratamento de sobrantes, destruição de cepos com preparação do terreno e controlo de vegetação espontânea, limpeza moto manual de matos, controlo de espécies invasoras, desbaste pontual de espécies ribeirinhas na margem da linha de água, plantação de castanheiros, oliveiras medronheiros”, entre outras.

Condomínios de Aldeia apresenta-se como “um programa de proteção, contra incêndios, aos aglomerados localizados na interface urbano florestal, através de ações de gestão, ordenamento e reconversão florestal para outros usos, quer para a defesa contra incêndios rurais, quer para a proteção de pessoas e bens”, refere a nota.

Cercal, Coelheira, Casalinho, Pegudas, Ervideira, Corisco, Ribeira Velha e Alge são os outros condomínios de aldeia já aprovados neste concelho.

De acordo com o sítio na Internet da Direção-Geral do Território este programa “apoia um conjunto de ações destinadas a assegurar a alteração do uso e ocupação do solo e a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais”.

“Os Condomínios de Aldeia incentivam os proprietários a assumir a manutenção dos terrenos, garantindo a sua limpeza e promovendo uma ocupação do solo geradora de rendimentos. Têm uma forte componente participativa e de envolvimento da comunidade local, em prol do desenvolvimento económico sustentável destes aglomerados populacionais”, acrescenta a mesma fonte.