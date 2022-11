Um orçamento de 60 milhões de euros faz de “1899” a série alemã mais cara de sempre. Os números correspondem à vontade da dupla Jantje Friese e Baran bo Odar: cumprir o habitual “degrau acima” após uma série de sucesso. Neste caso foi “Dark”, fenómeno global, um entre outros com uma língua não-inglesa – como “La Casa de Papel” –, que serviu para dar uma face alternativa à Netflix contra a concorrência. A Netflix parecia apostar onde as outras não apostavam e isso tem continuado e crescido desde então. Os oito episódios da primeira temporada já estão disponíveis na Netflix.

O dinheiro gasta-se todo numa história megalómana sobre um barco a vapor – Prometheus – que desapareceu a meio do Atlântico em 1899. Quatro meses depois, um outro barco, da mesma companhia, vai fazer a mesma rota (atravessar o oceano, em direção aos Estados Unidos). Está apinhado de migrantes europeus, casais que vão dar só um pulinho ao outro continente e gente com atividades muito suspeitas. Qualquer detalhe mostrado na primeira apresentação do barco vira informação, fácil de assimilar, vem apenas com aquele excesso muito próprio dos seguidores de Christopher Nolan: é tanto, tanto, tanto que se perdem as subtilezas, os detalhes viram óbvios e a inteligência do espectador começa a ser colocada em causa (exemplo: conte os triângulos que vê na decoração e nos acessórios depois de saber que essa forma geométrica terá importância na narrativa).

[o trailer de "1899":]

