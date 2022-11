O tenista norueguês Casper Ruud qualificou-se este sábado para a final das ATP Finals, na qual vai defrontar o sérvio Novak Djokovic, depois de derrotar o russo Andrey Rublev na meia-final. Em Turim, em Itália, Ruud, de 23 anos, garantiu, à sua segunda presença, a primeira final, ao derrotar Rublev, por 6-2 e 6-4, em uma hora e nove minutos.

Depois de em 2021, na estreia no torneio de final de temporada do circuito ATP, ter caído nas meias-finais, o quarto tenista do mundo assegurou agora a chegada à final, num encontro em que foi sempre dominador. No primeiro set, Ruud conseguiu duas quebras de serviço e mostrou-se sempre muito eficaz no seu ‘saque’, não dando qualquer ponto de ‘break’ ao russo.

Com Rublev descrente, o norueguês avançou rapidamente para um 4-0 no segundo parcial, com Rublev apenas a ‘acordar’ após ouvir alguns assobios vindos do público, pouco contente com a sua atitude displicente.

A perder por 5-1, o russo ainda conseguiu reduzir para 5-4, mas Ruud, com um jogo de serviço em branco, assegurou o triunfo.

Na final, o norueguês vai encontrar o sérvio Novak Djokovic, oitavo do ranking, que mais cedo tinha afastado o norte-americano Taylor Fritz, sétimo, por 7-6 (7-5) e 7-6 (8-6), em uma hora e 55 minutos.

Na sua oitava final das ATP Finals, o sérvio vai tentar o sexto título, o que lhe permitiria igualar o recordista de triunfos, o já retirado suíço Roger Federer. Este será o quarto encontro entre os dois, com Djokovic a vencer os três anteriores, sem permitir a Ruud ganhar um só set.

No quadro de pares, a final será disputada pelos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, que vão defrontar o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.